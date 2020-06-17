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Политика

"Голосование по поправкам в Конституцию РФ – право и обязанность каждого жителя страны", - Валерий Скакодуб

21 июня 2020 13:58  [405] Политика

"Голосование по поправкам в Конституцию РФ – право и обязанность каждого жителя страны", - Валерий Скакодуб

"Прийти на избирательные участки или проголосовать в электронном формате по поправкам в Конституцию РФ – это право и обязанность каждого жителя нашей страны", - убежден директор по правовым вопросам и управлению собственностью Горьковского автозавода Валерий Скакодуб.

"Все понимают, что Конституция РФ, принятая в 1993 году, требует изменений, ее нужно привести в соответствие с действительностью. Поправки касаются всех ключевых сфер нашей жизни: семейных ценностей, права на труд и достойную жизнь человека труда, социальные гарантии, доступную и качественную медицину, и что немаловажно, вводится понятие защиты суверенитета нашей страны, запрет на двойное гражданство для чиновников и контроль над ними со стороны народа", - сказал он.

"Предстоящее голосование за поправки в Конституцию Российской Федерации напрямую определяют будущее нашего государства, и, безусловно, дальнейшее развитие промышленных предприятий, в том числе и Горьковского автозавода. Мы идем вперед, развиваемся, внедряем современные технологии, выводим на рынок новые модели. Без поддержки государства это невозможно. Программы господдержки распространяются и на разработки новой техники, и на поддержку экспорта, и конечно, это госзакупки наших автомобилей, что особенно важно в трудные времена. Стабильность нашего развития, рабочие места, благополучие наших сотрудников и их семей напрямую зависят от стабильности экономического курса", - добавил Валерий Скакодуб.

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