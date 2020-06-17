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Общество

Температура воздуха в Нижнем Новгороде на текущей неделе будет снижаться до +11°

22 июня 2020 00:01  [142] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Солнечная, но не жаркая погода ждет жителей Нижнего Новгорода на предстоящей неделе.

Как сообщают синоптики компании, которая занимается внедрением новых технологий обработки метеорологической информации, на протяжении недели осадков почти не ожидается, будут солнечно, но дневная температура воздуха не превысит +23°, а ночью и вовсе будет не по-летнему холодно.

Например, сегодня ночью с воскресенья на понедельник, как и в ночь с понедельника на вторник, температура воздуха понизится до +11°…+12°, но днем воздух прогреется до +22°.

В среду также солнечно, ночью станет немного теплее – до +14°, а днем, как и накануне +22°.

В четверг начнется небольшое похолодание. На небе появятся облака, ночью снова станет +11°, а днем температура понизится до +19°.

Пятницу и субботу синоптики прогнозируют пасмурными. Причем в субботу ожидаются дожди с грозами, ночная температура в эти дни будет от +12° до +15°, а днем около +21°.

В воскресенье вновь ожидается солнечная погода, в ночь потеплеет до +16°, днем – до +20°.

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