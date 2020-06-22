Нижегородское МВД выясняет обстоятельства пропажи поклонных крестов на озере Светлояр Происшествия

Фото: светлояр-церковь.рф

ГУ МВД России по Нижегородской области выясняет обстоятельства пропажи поклонных крестов на озере Светлояр в Воскресенском районе. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в региональном управлении.

"Сообщение о происшествии поступило в полицию 21 июня около 5:00. В настоящее время проводится проверка", - пояснили в ведомстве.

Напомним, три из четырех поклонных креста украли с озера Светлояр в ночь с 20 на 21 июня. Неизвестные отвернули деревянные кресты с керамическими иконами от металлической основы и увезли.

Смотритель на общественных началах православного прихода в честь Владимирской иконы Божией матери Ангелина Чеснокова считает, что это акт вандализма.

Кресты были установлены около 10 лет назад по благословению патриарха обществом поисковиков "Память" и освящены настоятелем православного прихода с. Владимирское.