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Общество

Глава Дзержинска Иван Носков не видит предпосылок для карантина по COVID-19 в городе

22 июня 2020 17:10  [702] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Глава Дзержинска Иван Носков прокомментировал предполагаемый карантин по коронавирусу, который могут ввести в городе.

Мнение по этому поводу он опубликовал на своей странице в соцсети Instagram.

Он говорит, что сейчас в городе число заболевших составляет менее 0,5% от общего количества жителей.

"И я не вижу предпосылок к введению карантина", - считает Иван Носков.

Между тем, глава Дзержинска ждет решения областного штаба по противодействию коронавирусу.

О возможном закрытии Дзержинска на карантин по коронавирусу сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин на своей странице в соцсети Instagram, отвечая на вопрос подписчицы. Губернатор ответил, что такая возможность существует, но окончательного решения пока не принято. Такими вопросами занимается главный санитарный врач, пояснил Глеб Никитин.

Отметим, что Дзержинск стабильно показывает ежедневный высокий рост по числу подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией. После Нижнего Новгорода, где ежедневно подтверждается около 100 заболевших, Дзержинск находится на втором месте по ежедневному приросту.

Ранее на территории нескольких районов Нижегородской области также действовал карантин. Однако 21 мая, в связи со стабилизацией санитарно-эпидемиологической ситуации был отменен карантин в поселке Гремячево (г.о.Кулебаки), 26 мая - в рабочем поселке Мухтолово Ардатовского района, 27 мая - в селе Починки, 28 мая - в рабочем поселке Тумботино Павловского района. В Дивееве, Павлове и Кулебаках карантин продолжает действовать.

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