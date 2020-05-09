Первый нижегородский населенный пункт снят с карантина по коронавирусу Общество

Фото: Группа поселка Гремячево в соцсети

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 21 мая 2020 года подписал постановление об отмене карантина в поселке Гремячево г.о. Кулебаки. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

"Поселок Гремячево - первый населенный пункт в регионе, где снимается карантин. Ограничительные меры позволили купировать очаг заболеваемости. Прошло время инкубационного периода, и в координации с санитарными врачами было принято решение о том, чтобы отменить ограничения", - пояснил Глеб Никитин.

"Надеюсь, что вскоре мы сможем приступить к снятию ограничений и на других карантинных территориях. Все будет зависеть от динамики заболеваемости", - добавил губернатор.

Напомним, 18 мая 2020 года Глеб Никитин внес изменения в Указ о введении режима повышенной готовности. Изменения являются первым этапом снятия ограничений, вызванных распространением коронавирусной инфекцией.

Сейчас в Нижегородской области начинают открываться магазины одежды и обуви, но на определенных условиях. Кроме того, увеличивается радиус прогулки и ее продолжительность, а также разрешаются занятия физкультурой и спортом на свежем воздухе.

Поэтапное снятие ограничений не распространяется на территории Нижегородской области, на которых, в соответствии с решениями регионального правительства, введен и действует карантин: в селе Починки (Починковский район), г.о.г. Выкса, в Павлове и рабочем поселке Тумботино (Павловский район), рабочем поселке Мухтолово (Ардатовский район), а также в селе Дивеево. В перечень данных территорий также входил поселок Гремячево.

"Решение о карантине принято по итогам анализа ситуации, которая складывается в данных населенных пунктах. Но мне хотелось бы обнадежить жителей большинства из них. Есть хорошие результаты принятых мер. И, полагаю, в ближайшее время можно будет принимать решения о снятии карантина в ряде населенных пунктов", - сказал тогда Глеб Никитин.