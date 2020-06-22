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Общество

Танк Т-34 приступил к тренировкам торжественного шествия в Нижнем Новгороде

22 июня 2020 18:51  [272] Общество
Танк Т-34

Танк Т-34

Фото: пресс-служба ЗВО

Легендарный танк Т-34 приступил к тренировкам торжественного шествия в ознаменование 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войны в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба Западного военного округа.

Перед тренировкой танк прошел полное сервисное обслуживание с заменой всех расходных деталей и материалов. Управлять танком будет лучший танковый экипаж ЗВО, который был направлен на специальное переобучение для управления исторической техникой.

В пресс-службе добавили, что в рамках торжественного шествия пешей и механизированной колонны, посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, в Нижнем Новгороде пройдет исторический грузовик ГАЗ-АА "Полуторка", советский армейский внедорожник ГАЗ-67, современные танки Т-72Б3, боевые машины пехоты БМП-2, бронетранспортеры БТР-80, реактивные системы залпового огня "Ураган" и "Град", тяжелые огнеметные системы "Солнцепек", бронеавтомобили повышенной защищенности "Тайфун" а также оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М".

Напомним, что торжественное мероприятие "Марш Победы" пройдет в Нижнем Новгороде 24 июня на Нижневолжской набережной. Там состоится торжественный проход пеших расчетов Нижегородского территориального гарнизона и проезд механизированной колонны. Доступ на данную территорию в момент проведения мероприятия будет ограничен для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

Прямая трансляция мероприятия состоится сразу после трансляции Парада Победы в Москве. Таким образом, каждый нижегородец сможет сразу же посмотреть и Парад Победы в столице, и "Марш Победы" в Нижнем Новгороде.

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