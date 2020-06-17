"Торжественное мероприятие "Марш Победы" пройдет в Нижнем Новгороде 24 июня", - Глеб Никитин Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Торжественное мероприятие "Марш Победы" пройдет в Нижнем Новгороде 24 июня. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.



"Это мероприятие – дань памяти горьковчанам-героям. Тем, кто сражался на фронте и трудился в тылу. Тем, кто сегодня рядом с нами, и тем, кто завершил свой земной путь. Горьковская область была одной из кузниц Великой Победы. Горький не раз бомбили и особенно ожесточенно - ровно 77 лет назад, в июне 1943 года. Но жители города сделали все, чтобы отстоять родную землю, и доблестно обеспечивали войска самой современной техникой", - сказал губернатор.

"Считаю, что у Нижегородской области нет права остаться в стороне и не сказать спасибо поколению победителей в год 75-летия Победы", - подчеркнул Глеб Никитин.

"Решение о формате проведения мероприятия мы принимали совместно с командованием Западного военного округа с учетом рекомендаций регионального Роспотребнадзора.

Ситуация остается сложной, но прошедшие месяцы показали, что грамотная организация процессов и соблюдение норм санитарной безопасности способны свести риски к минимуму. В этом случае есть возможность организовать тщательный контроль за всеми участниками события. Каждый из организаторов и командиров понимает высочайшую степень своей ответственности", - добавил глава региона.

На Нижневолжской набережной 24 июня планируется торжественный проход пеших расчетов Нижегородского территориального гарнизона и проезд механизированной колонны. Доступ на данную территорию в момент проведения мероприятия будет ограничен.



"Прямая трансляция мероприятия состоится сразу после трансляции Парада Победы в Москве. Таким образом, каждый нижегородец у себя дома в спокойной и безопасной обстановке сможет сразу же посмотреть и Парад Победы в столице нашей Родины, и "Марш Победы" в Нижнем Новгороде", - подытожил Глеб Никитин.

О том, что праздничное мероприятие, посвященное Дню Победы, пройдет не 9 мая, стало известно в середине апреля. Тогда об этом сообщил президент страны Владимир Путин. Он тогда сказал о рисках, связанных с эпидемией коронавируса.

Напомним, этот год 75-летия Победы объявлен в России Годом памяти и славы.

Сегодня в Нижнем Новгороде проходила репетиция "Марша Победы". Как это происходило, можно посмотреть в фоторепортаже.