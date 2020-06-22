Последние новости рубрики Общество
23 июня 2020 00:01  [128] Россиянам рассказали о продолжительности масочного режима
22 июня 2020 19:37  [1091] Нижний сегодня: главные события дня
22 июня 2020 19:02  [265] Нижегородцы смогут увидеть трансляцию "Марша Победы" в эфире основных региональных телеканалов
22 июня 2020 18:51  [269] Танк Т-34 приступил к тренировкам торжественного шествия в Нижнем Новгороде
22 июня 2020 18:30  [215] Мобильный ветеринарный госпиталь начал работать в Нижнем Новгороде
22 июня 2020 17:10  [704] Глава Дзержинска Иван Носков не видит предпосылок для карантина по COVID-19 в городе
22 июня 2020 16:39  [225] Капсулу с нижегородской землей захоронят в Тверской области в память о погибших в ВОВ
22 июня 2020 15:50  [230] Движение транспорта перекроют на ул.Донецкой в Нижнем Новгороде с 26 июня
22 июня 2020 15:26  [155] "ТНС энерго НН" продлит режим дистанционной работы
22 июня 2020 14:50  [323] Граффити о Великой Отечественной войне, площадью 75 кв м, создали в Нижнем Новгороде
Общество

Нижегородцы смогут увидеть трансляцию "Марша Победы" в эфире основных региональных телеканалов

22 июня 2020 19:02  [265] Общество
Репетиция Марша Победы

Репетиция Марша Победы

Фото: НИА Нижний Новгород

Нижегородцы смогут увидеть трансляцию торжественного мероприятия "Марш Победы", посвященного празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, в эфире основных региональных телеканалов. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Также трансляция будет доступна на информационных порталах и в социальных сетях.

Показ торжественного мероприятия в Нижнем Новгороде начнется сразу после окончания Парада Победы в Москве (в интервале с 11:05 до 11:20).

Прямую трансляцию "Марша Победы" нижегородцы смогут увидеть в эфире телекомпаний ННТВ, "Время Н" и "Волга", на сайте интернет-канала "Нижний Новгород 24", а также на сайте городского портала NN.ru. Прямая трансляция будет доступна на официальных страницах Нижегородской области в социальных сетях ВКонтакте и в Одноклассниках.

В 19:00 в эфире "Россия 24" можно будет посмотреть полную версию "Марша Победы".

Напомним, что "Марш Победы" пройдет в Нижнем Новгороде 24 июня на Нижневолжской набережной. Там состоится торжественный проход пеших расчетов Нижегородского территориального гарнизона и проезд механизированной колонны. Доступ на данную территорию в момент проведения мероприятия будет ограничен для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

Прямая трансляция мероприятия состоится сразу после трансляции Парада Победы в Москве. Таким образом, каждый нижегородец сможет сразу же посмотреть и Парад Победы в столице, и "Марш Победы" в Нижнем Новгороде.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph