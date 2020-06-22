Нижегородцы смогут увидеть трансляцию "Марша Победы" в эфире основных региональных телеканалов Общество

Репетиция Марша Победы Фото: НИА Нижний Новгород

Нижегородцы смогут увидеть трансляцию торжественного мероприятия "Марш Победы", посвященного празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, в эфире основных региональных телеканалов. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Также трансляция будет доступна на информационных порталах и в социальных сетях.

Показ торжественного мероприятия в Нижнем Новгороде начнется сразу после окончания Парада Победы в Москве (в интервале с 11:05 до 11:20).

Прямую трансляцию "Марша Победы" нижегородцы смогут увидеть в эфире телекомпаний ННТВ, "Время Н" и "Волга", на сайте интернет-канала "Нижний Новгород 24", а также на сайте городского портала NN.ru. Прямая трансляция будет доступна на официальных страницах Нижегородской области в социальных сетях ВКонтакте и в Одноклассниках.

В 19:00 в эфире "Россия 24" можно будет посмотреть полную версию "Марша Победы".

Напомним, что "Марш Победы" пройдет в Нижнем Новгороде 24 июня на Нижневолжской набережной. Там состоится торжественный проход пеших расчетов Нижегородского территориального гарнизона и проезд механизированной колонны. Доступ на данную территорию в момент проведения мероприятия будет ограничен для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

Прямая трансляция мероприятия состоится сразу после трансляции Парада Победы в Москве. Таким образом, каждый нижегородец сможет сразу же посмотреть и Парад Победы в столице, и "Марш Победы" в Нижнем Новгороде.