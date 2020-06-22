Игорь Комаров и Глеб Никитин приняли участие в акции "Сад Памяти" Общество

Фото: пресс-служба правительства региона

Полномочный представитель президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 22 июня 2020 года приняли участие в акции "Сад Памяти". Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

В рамках мероприятия в Нижегородском кремле были высажены деревья: ива в честь 75-летия Победы у обелиска героям Нижегородского ополчения 1612 года и ели, которые сформировали "Аллею Ветеранов" у памятника танку Т-34.

"Сад памяти" - прекрасная акция, носящая не только патриотический, но и экологический характер. 27 миллионов новых деревьев появились по всей стране - от Калининграда до Владивостока. Около 300 тысяч саженцев и сеянцев высажены в Нижегородской области. Это живая память о горьковчанах, не вернувшихся с Великой Отечественной войны. 880 тысяч человек из региона ушли на фронт, треть из них погибли или пропали без вести. Хочется, чтобы новые деревья в сердце города напоминали новым поколениям о подвиге их предков", - сказал Глеб Никитин.

"Огромное внимание сохранению исторической памяти о Победе и героях Великой Отечественной войны уделяет президент России Владимир Путин. Это в полном смысле национальная идея, объединяющая десятки тысяч активных людей. Мне хочется поблагодарить "Волонтеров Победы" и других добровольцев за "Сад Памяти" и иные мероприятия. Они помогают даже в непростых условиях этого периода отдать дань уважения поколению победителей", - добавил губернатор.