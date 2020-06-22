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Общество

Около 350 тысяч нижегородцев сдали тесты на коронавирус

23 июня 2020 09:37  [181] Общество

Фото: Роспотребнадзор

Около 350 тысяч жителей Нижегородской области сдали тесты на коронавирус по данным на 23 июня. Об этом сообщил глава региона Глеб Никитин.

"Только за последние сутки тест проведен для 5 377 жителей, а в среднем за неделю охват тестированием вырос до 205,1 теста на 100 тысяч населения", - сказал губернатор.

Он добавил, что регион по-прежнему входит в число лидеров по количеству проведенных исследований.

"В Нижегородской области средний показатель тестирования достиг 10 917 человек на 100 тысяч населения", - пояснил Глеб Никитин.

На территории Нижегородской области работают 12 лабораторий, имеющих право проводить тестирование на коронавирус. Наибольшее количество тестов проводят лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии, Приволжского исследовательского медицинского университета и ГБУЗ Нижегородской области "НОЦ СПИД".

Кроме того, исследования организованы в Нижегородском областном клиническом противотуберкулезном диспансере, Нижегородском научно-исследовательском институте эпидемиологии и микробиологии им. академика И.Н. Блохиной, Приволжском окружном медицинском центре, Нижегородской инфекционной клинической больнице №2 и в инфекционной больнице №23, а также в ООО "АВК Мед", медицинском центре "Эксперт" и в двух лабораториях в Сарове.

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