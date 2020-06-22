Благоустройство пляжа началось на озере в ПКО Автозаводского района Общество

Фото: Единая Россия

Благоустройство пляжа началось на озере в парке культуры и отдыха Автозаводского района Нижнего Новгорода. Об этом сообщает пресс-служба партии "Единая Россия".

В пресс-службе пояснили, что специальная комиссия под председательством заместителя секретаря НРО партии "Единая Россия", депутата Законодательного собрания Нижегородской области Владимира Солдатенкова провела рейд по объектам благоустройства в Автозаводском районе.

Все объекты, в том числе пляж, были выбраны жителями во время рейтингового голосования в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" и партийного проекта "Городская среда".

"Горячая пора наступает в реализации проекта "Городская среда". Зимой и весной мы проводили общественные обсуждения, как должна выглядеть та или иная территория, советовались с жителями. Сейчас уже заключены контракты, подрядчики зашли на объекты. И теперь мы организуем депутатский и общественный контроль, чтобы все работы были проведены качественно и в установленные сроки", - сообщил Владимир Солдатенков, курирующий в регионе федеральный партийный проект "Городская среда".

Первой точкой объезда стал сквер "Самбо" по улице Дружаева, где рабочие уже готовят пустующую территорию к преображению. Здесь рядом со спортивной школой олимпийского резерва по самбо появится современная спортивная площадка, на которой смогут заниматься и воспитанники школы, и все желающие. На территории будут обустроены беговая дорожка, зоны для мини-футбола, баскетбола, памп-трека, уложено резиновое травмобезопасное покрытие, оборудовано освещение, бордюры, зеленая изгородь.

Работы уже начались и на пляжной зоне парка культуры и отдыха. В прошлом году рядом с озером была оборудована многофункциональная зона отдыха с игровыми и спортивными площадками. Сейчас началось благоустройство пляжа. Подрядчики завезли чистый песок, приводят в порядок зеленые насаждения. В дальнейшем будут обустроены пешеходные дорожки из брусчатки, раздевалки, установлены спасательная вышка, гамаки, скамейки, урны. На территории пляжа оборудуют освещение.

Также в этом году продолжится благоустройство на ул. Прыгунова. На месте строительного забора напротив домов №5-8, обустроят пешеходные дорожки, установят новые светильники, лавочки и урны, проведут работы по озеленению.

Также сейчас ведется благоустройство территории сквера у дома №33 на ул. Мончегорской. К концу лета сквер станет многофункциональной зоной отдыха. На общественном пространстве запланировано обустройство пешеходных дорожек, игровая площадка с резиновым покрытием, тренажеры, воркаут, площадка для массовых мероприятий со сценой, освещение, скамейки, урны, газоны. Подрядчик уже вышел на объект, начаты работы по подготовке территории к благоустройству.

На всех осмотренных объектах члены комиссии оценили объемы работ, готовность подрядных организаций, запланировали с общественными контролерами мониторинговые мероприятия. Все работы на объектах должны быть завершены в августе-сентябре этого года.

Владимир Солдатенков напомнил, что с 23 июня по 6 июля в регионе начинается онлайн-голосование по выбору общественных пространств, которые будут благоустроены в 2021 году.

"Начинается рейтинговое голосование по выбору объектов уже на следующий год. И поэтому призываю нижегородцев принять в нем активное участие. Если вы хотите, чтобы в вашем городе, рядом с вашим домом появилось красивое современное общественное пространство, надо проголосовать за это. И та территория, которая наберет наибольшее количество голосов, будет гарантированно благоустроена", - сказал региональный координатор партпроекта "Городская среда".

Напомним, голосование пройдет в 18 городах региона с численностью населения свыше 20 тысяч человек в режиме онлайн с 23 июня по 6 июля. Отдать свой голос за территорию, которую необходимо благоустроить, нижегородцы могут на интернет-портале: golosza.ru. Также жители смогут проголосовать очно 1 июля на избирательных участках, где организуют голосование по поправкам в Конституцию РФ.