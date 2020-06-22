Участок федеральной трассы М-7 передали в собственность Нижнего Новгорода Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Участок федеральной трассы М-7 передали в собственность Нижнего Новгорода. Такое решение приняли депутаты Городской думы в ходе заседания 23 июня 2020 года.

Речь идет об участке трассы протяженностью 3,4 км по улице Ларина в Приокском районе.

Этот участок находится в границах Нижнего Новгорода и используется для городских нужд. Соответственно, город должен принять его на баланс и обслуживать как дорогу местного значения.