Гордума назначила Екатерину Аширову членом нижегородского избиркома Политика

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Дума Нижнего Новгорода назначила Екатерину Аширову членом избирательной комиссии города с правом решающего голоса. Такое решение депутаты приняли в ходе заседания 23 июня 2020 года.

Ее кандидатуру предложили в избиркоме.

Напомним, Татьяна Лифанова сложила полномочия члена нижегородского избиркома 23 июня 2020 года.

СПРАВКА:

Аширова Екатерина Николаевна (1977 год рождения) имеет высшее юридическое образование, является консультантом отдела поддержки местных инициатив и проектной работы управления политического анализа министерства внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области.