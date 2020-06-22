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Политика

Гордума назначила Екатерину Аширову членом нижегородского избиркома

23 июня 2020 12:40  [320] Политика

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Дума Нижнего Новгорода назначила Екатерину Аширову членом избирательной комиссии города с правом решающего голоса. Такое решение депутаты приняли в ходе заседания 23 июня 2020 года.

Ее кандидатуру предложили в избиркоме.

Напомним, Татьяна Лифанова сложила полномочия члена нижегородского избиркома 23 июня 2020 года.

СПРАВКА:

Аширова Екатерина Николаевна (1977 год рождения) имеет высшее юридическое образование, является консультантом отдела поддержки местных инициатив и проектной работы управления политического анализа министерства внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области.

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