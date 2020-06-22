Гордума назначила Екатерину Аширову членом нижегородского избиркома

Дума Нижнего Новгорода назначила Екатерину Аширову членом избирательной комиссии города с правом решающего голоса. Такое решение депутаты приняли в ходе заседания 23 июня 2020 года.
Ее кандидатуру предложили в избиркоме.
Напомним, Татьяна Лифанова сложила полномочия члена нижегородского избиркома 23 июня 2020 года.
СПРАВКА:
Аширова Екатерина Николаевна (1977 год рождения) имеет высшее юридическое образование, является консультантом отдела поддержки местных инициатив и проектной работы управления политического анализа министерства внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области.
Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+