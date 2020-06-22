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Экономика

Бюджет Нижнего Новгорода в условиях пандемии недополучил 730 млн рублей

23 июня 2020 13:09  [122] Экономика

Фото: НИА Нижний Новгород

Бюджет Нижнего Новгорода в условиях пандемии коронавируса недополучил 730 млн рублей. Об этом сообщил исполняющий полномочия главы города Юрий Шалабаев.

Он подчеркнул, что сегодняшние изменения в экономике, связанные с распространением коронавирусной инфекции, были прогнозируемы.

"Если в первом квартале года мы шли с опережением, было исполнено почти на 14% больше доходов, чем за аналогичный период прошлого года, то в апреле было 20%-ное падение. В мае ситуация начала выправляться, удалось исполнить уже 93% . В итоге за пять месяцев текущего года бюджетом города было недополучено 730 млн рублей", - пояснил и.п. главы Нижнего Новгорода.

"Алгоритм работы в таких условиях понятен. Город будет исполнять все социальные обязательства в полном объёме", - подчеркнул Юрий Шалабаев.

Он сказал, что городу помогает бюджет Нижегородской области. В частности, 167,3 млн рублей из средств межбюджетных трансфертов будет направлено на поддержку транспортных пассажирских предприятий, которые испытывают трудности в связи с падением пассажиропотока. На 18,6 млн увеличены расходы на строительство детсада на улице Глеба Успенского. Также, 35,9 млн рублей будут направлены на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, 80,2 млн рублей – на поддержку граждан и организаций, пострадавших от коронавирусной инфекции.

"За счет средств городского бюджета дополнительно направим 64,7 млн рублей на школы в рамках подготовки к новому учебному году", - рассказал Юрий Шалабаев.

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