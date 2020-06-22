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Политика

Нижегородская дума утвердила дату выборов депутатов VII созыва

23 июня 2020 13:29  [60] Политика

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Дума Нижнего Новгорода утвердила дату выборов депутатов VII созыва. Об этом стало известно в ходе заседания 23 июня 2020 года.

Выборы назначены на 13 сентября.

Ранее сообщалось, что количество депутатов Думы Нижнего Новгорода сокращено с 47 депутатов до 35 человек. Состав Гордумы принято решение формировать полностью из депутатов, избираемых по одномандатным избирательным округам, то есть без партийных списков.

Напомним, что полномочия Думы Нижнего Новгорода шестого созыва начались 7 октября 2015 года.

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