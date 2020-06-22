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Общество

"Строительство развязки в районе деревни Ольгино продолжается", - минтранс

23 июня 2020 14:27  [576] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области сообщает, что строительство транспортной развязки в районе деревни Ольгино не приостановлено, а продолжается. Такую информацию предоставила пресс-служба регионального правительства.

Ранее руководство подрядчика – ООО "Жилстрой-НН", заявляло, что с 23 июня вынуждено приостановить работы на объекте из-за проблем с урегулированием земельно-имущественных отношений. Кроме того, подрядчик заявил о трудностях, которые складываются в условиях сохранения пропускной способности дорог, когда на трассе образуются "пробки", сдерживающие подвоз техники и строительных материалов.

В минтрансе пояснили, что "Жилстрой-НН" в одностороннем порядке отказался реализовывать согласованное государственной экспертизой проектное решение по сооружению подпорной стенки на объекте и настаивает на применении своего проектного решения, не подтвержденного расчетами, свидетельствующими о его безопасности, надежности и долговечности.

В ведомстве добавили, что сейчас для строительства транспортной развязки в Ольгино подрядчику передано порядка 90% площади объекта, что позволяет беспрепятственно выполнять дорожные работы, работы по переустройству инженерных коммуникаций, отсыпке насыпей земляного полотна, строительству путепровода и другие. Получено разрешение на строительство.

По оставшейся территории, находящейся в федеральной собственности, имущественно-правовые вопросы решены, завершается оформление документов.

В минтрансе отметили, что существующая сейчас схема организации дорожного движения с учетом введенных ограничений никоим образом не связана с работами по возведению подпорной стенки. Ограничения введены для безопасности автомобилистов, которые проезжают рядом со строительными работами.

Напомним, что развязку в Ольгино начали строить в начале мая 2020 года. Тогда же стало известно, что во время строительства полностью движение на трассе закрывать не будут: в конце мая – начале июня ограничат движение в направлении Богородска. Для строительства эстакады перекроют одну из четырех имеющихся полос движения.

Развязка разделит транспортные потоки из богородского и арзамасского направлений и решит проблему пробок на выезде из Нижнего Новгорода со стороны проспекта Гагарина.
По имеющейся дороге в сутки проходит до 4 300 машин. Пропускная способность участка дороги сейчас исчерпана: на подходах возникают систематические заторы, достигающие 850 метров.

Протяженность новой дороги составит около 1,5 км с расчетной скоростью движения в 80 км/ч. Когда развязку построят, то из Богородска в Нижний Новгород транспорт будет двигаться по верхнему уровню, не пересекаясь с машинами арзамасского направления.

Стоимость строительства развязки составляет 1,757 млрд рублей.

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