"Достижения каждого молодого нижегородца станут успехом всей нашей страны", - Глеб Никитин Общество

"Успехи каждого молодого нижегородца, ваши победы и достижения станут успехом всей нашей страны", - сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, поздравляя нижегородцев с Днем молодежи.

"Именно в молодости мы выбираем жизненный путь, задумываемся о будущем, получаем образование, находим любовь, строим планы и верим в то, что все получится", - отметил он.

"Нижегородская область всегда гордилась своей молодежью – талантливой, инициативной, неравнодушной, креативной. Молодые сейчас, в период пандемии, активно участвуют в волонтерской деятельности: помогают пожилым и людям с ограниченными возможностями здоровья, отвозя им лекарства и продукты, работают на горячих линиях, оказывая психологическую помощь, организуют флешмобы и акции в поддержку врачей. Энергичность, вера в лучшее помогают вам не бояться ответственности и браться за любые, даже самые сложные дела", - сказал Глеб Никитин.

Он подчеркнул, что молодежь Нижегородской области немало делает для того, чтобы сохранить для будущих поколений память о Великой Отечественной войне.

"В год празднования 75-летия Победы вы поздравляете ветеранов, высаживаете деревья в память о подвиге героев, инициируете разные мероприятия, которые объединяют всех нас и вызывают чувство гордости за свой город, свою область, свою страну", - пояснил губернатор.

"Спасибо вам за открытость, честность и готовность брать на себя ответственность. Пусть ваша жизнь будет счастливой, а все планы и мечты сбываются. Находите свое призвание, реализуйте себя и не бойтесь сложностей – они укрепляют веру в свои силы и дарят надежду. Желаю вам радости, счастья и оптимизма", - заключил Глеб Никитин.