Трассу Неклюдово-Золотово на Бору хотят достроить в 2020 году Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Трассу Неклюдово-Золотово на Бору хотят достроить в 2020 году.

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области, эта информация стала известна в ходе совещания заместителя председателя правительства РФ Марат Хуснуллин с губернатором региона Глебом Никитиным, где обсуждалась реализация инфраструктурных проектов в области.

В ходе совещания, в частности, стало известно о том, что правительство РФ рассмотрит возможность перераспределения средств федерального бюджета в размере более 1 млрд рублей, выделяемых на строительство дороги Неклюдово-Золотово, с 2021 года на 2020 год для досрочного завершения строительства объекта уже в этом году.

Трасса Неклюдово – Золотово входит в перечень проектов, предусмотренных планом модернизации и расширения магистральной инфраструктуры РФ до 2024 года.

Данный участок является второй очередью строительства Борской транспортной системы. Работы ведутся в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

Работа с Федеральным дорожным агентством по переносу средств федерального бюджета, предусмотренных на строительство автомобильной дороги, с 2021 на 2020 год, ведется с весны текущего года. Тогда же из областного бюджета на строительство трассы было дополнительно выделено 372 млн рублей.

Общая протяженность участков строительства дороги Неклюдово-Золотово превышает 8 км, при этом около 1 км из них – это длина пяти путепроводов.

Задача новой трассы – увеличить пропускную способность дороги Нижний Новгород – Шахунья – Киров, которая соединяет два крупных региональных центра Приволжского федерального округа.

Стоимость строительства участка Неклюдово-Золотово составляет около 4 млрд рублей, из которых более 3,2 млрд рублей - это средства федерального бюджета.