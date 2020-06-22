Глеб Никитин рассказал о продолжительности масочного режима в Нижегородской области

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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказал о масочном режиме в регионе.
Информацию об этом он опубликовал на своей странице в соцсети Instagram, отвечая на вопрос подписчицы.
Нижегородка спросила: "Что с масочным режимом?".
На это губернатор ответил, что маски пока придется носить.
"К масочному режиму пока придётся привыкнуть. Потому что либо масочный режим, либо совсем сидим по домам", - написал Глеб Никитин.
Напомним, что вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала, что россиянам придется носить маски и в осенний период. Она пояснила, что коронавирус пока "никуда не уходит", предполагается лишь ослабление его активности.
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