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Общество

Глеб Никитин рассказал о продолжительности масочного режима в Нижегородской области

25 июня 2020 09:30  [120] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказал о масочном режиме в регионе.

Информацию об этом он опубликовал на своей странице в соцсети Instagram, отвечая на вопрос подписчицы.

Нижегородка спросила: "Что с масочным режимом?".

На это губернатор ответил, что маски пока придется носить.

"К масочному режиму пока придётся привыкнуть. Потому что либо масочный режим, либо совсем сидим по домам", - написал Глеб Никитин.

Напомним, что вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала, что россиянам придется носить маски и в осенний период. Она пояснила, что коронавирус пока "никуда не уходит", предполагается лишь ослабление его активности.

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