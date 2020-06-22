Россиянам рассказали о продолжительности масочного режима Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала, как долго жителям страны придется носить медицинские маски. Такую информацию она озвучила в интервью программе "Познер" на "Первом канале".

Россиянам придется носить маски и в осенний период. В это время также придется пользоваться антисептиками.

Это обусловлено тем, что осенью в России начинается сезон простудных заболеваний, в том числе грипп и пневмония. Татьяна Голикова добавила, что коронавирус пока "никуда не уходит", предполагается лишь ослабление его активности.

Напомним, что масочный режим в Нижегородской области введен в начале мая.

Помимо этого, в регионе также действует и перчаточный режим. Нижегородцам необходимо надевать перчатки в общественном транспорте, такси, магазинах и аптеках.