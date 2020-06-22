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Общество

Нижегородская область увеличила количество лабораторий, проводящих тестирование на коронавирус

25 июня 2020 10:42  [137] Общество

Фото: Роспотребнадзор

Нижегородская область увеличила количество лабораторий, проводящих тестирование на коронавирус.

Как сообщил губернатор региона Глеб Никитин, по данным на 25 июня в Нижегородской области работают 15 лабораторий, которые специализируются на проведении анализов на наличие коронавирусной инфекции. Глава области добавил, что регион по-прежнему входит в число лидеров по количеству проведенных исследований.

"Только за последние сутки тесты сдали 6 245 жителей, а в среднем за неделю охват тестированием вырос до 205,3 теста на 100 тысяч населения. Всего же на 25 июня уже 361 979 человек протестированы на коронавирус", - рассказал Глеб Никитин.

Средний показатель тестирования в регионе достиг 11 301 человек на 100 тысяч населения.

На данный момент на территории Нижегородской области работают 15 лабораторий, имеющих право проводить тестирование на коронавирус.

Наибольшее количество тестов проводят лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии, Приволжского исследовательского медицинского университета и ГБУЗ Нижегородской области "НОЦ СПИД". Кроме того, исследования организованы в Нижегородском областном клиническом противотуберкулезном диспансере, Нижегородском научно-исследовательском институте эпидемиологии и микробиологии им. академика И.Н. Блохиной, Приволжском окружном медицинском центре, Нижегородской инфекционной клинической больнице №2 и в инфекционной больнице №23, а также в ООО "АВК Мед", медицинском центре "Эксперт" и в двух лабораториях в Сарове.

Также на днях тестирование на COVID-19 начали проводить в медсанчасти (МСЧ-52) ФСИН России, ООО "Коммерс групп НН" в Выксе и "Клинике современных технологий "Садко" в Нижнем Новгороде. Кроме того, исследование биоматериала жителей Нижегородской области проводит лаборатория НПФ "ХЕЛИКС" в Москве.

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