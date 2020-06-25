Сотрудников ДУКа, из-за которых женщина с младенцем насмерть отравились газом, будут судить в Павлове Происшествия

Сотрудников ДУКа, из-за которых женщина с младенцем насмерть отравились газом, будут судить в Павлове. Об этом сообщает СУ СК России по Нижегородской области.

Следователи установили, что виноваты в этом главный инженер и инженер по эксплуатации оборудования газовых объектов ООО "ПавловоЖилСервис". Они более трех лет недобросовестно обслуживали системы вентиляции, дымоотведения и газового оборудования по адресам ул. Перчанкина, 80 и ул. Транспортная, 4.

Из-за этого утром 7 января 2019 года жильцы одной из квартир дома на ул. Транспортной, при использовании газовой колонки отравились угарным газом. 88-летняя и 56-летняя женщины, а также 35-летний мужчина были госпитализированы.

"Только благодаря оказанной медицинской помощи остались живы", - отмечают в СК.

Через два дня, 9 января от отравления газом погибли 34-летняя женщина и ее 8-месячная дочка, проживающие в доме по ул. Перчанкина.

"Именно из-за неисправного состояния дымового канала в квартире скопился угарный газ в концентрации, опасной для жизни и здоровья находившихся в ней лиц", - пояснили в ведомстве.

В ходе расследования стало известно, что трагедия произошла из-за того, что вентиляционный канал в квартире был завален кирпичом и мусором, из-за чего окись углерода, поступающая в общий вентиляционный канал, не выходила наружу в атмосферу. Вместо этого она заполнила квартиру.

По данным фактам было возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 2 и ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, а также смерть двух лиц). В настоящее время дело направлено в суд.

Отметим, что в ходе расследования следователи внесли представление в Государственную жилищную инспекцию Нижегородской области, в результате чего все нарушения, допущенные ДУКом по содержанию жилых домов устранены. Руководитель компании привлечен к административной ответственности.