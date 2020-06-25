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Общество

ЗС НО утвердило нормы, при которых нельзя высаживать из транспорта детей-безбилетников

25 июня 2020 16:36  [91] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Депутаты Законодательного собрания Нижегородской области на заседании 25 июня поддержали поправки к проекту федерального закона "О внесении изменений в Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта" в части регулирования ответственности за безбилетный проезд. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.

В пресс-службе напомнили, что весной этого года депутаты приняли проект закона, предусматривающий запрет на высадку безбилетных детей до 16 лет из общественного транспорта в случаях, когда это подвергает опасности жизнь и здоровье ребенка.

В региональном законе установлены конкретные случаи, при которых высадка детей, следующих в транспорте без сопровождения взрослого, не допускается. В частности, такими случаями являются морозная погода (ниже 20 градусов), высадка вне остановок общественного транспорта, а также вне границ населенных пунктов и высадка с 22.00 до 6.00 часов. Аналогичные нормы предложено прописать в федеральном законе.

"В первоначальной предлагаемой редакции проекта федерального закона установлен полный запрет на высадку детей, не достигших возраста 16 лет. Этот вариант уже прорабатывался нашим комитетом по транспорту. Депутаты решили, что установление полного запрета на высадку детей фактически легализует проезд несовершеннолетних "зайцев" и может вызвать большие проблемы для пассажирских перевозчиков. Мы концептуально поддержали законопроект и внесли ко второму чтению поправки в части установления конкретных случаев, при которых высадка из общественного транспорта детей без сопровождения взрослого не допускается", - рассказал председатель комитета ЗС НО по транспорту и дорожному хозяйству Владимир Солдатенков.

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