Чердачные перекрытия нижегородского "Литературного музея" обрушились при пожаре

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Чердачные перекрытия нижегородского "Литературного музея им. Горького" (ул. Минина, 26) частично обрушились при пожаре. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Нижегородской области
Работы по тушению продолжаются. В настоящее время площадь горения составляет 500 кв.м.
Пожарные спасают из здания культурные ценности.
Напомним, что сообщение о возгорании по этому адресу поступило в МЧС в 17:20.
Из здания эвакуирован охранник. Погибших, пострадавших нет.
СПРАВКА:
Здание входит в границы исторической территории "Старый Нижний Новгород". Дом был построен в 1885 году. Варвара Бурмистрова после Октябрьской революции добровольно отдала свой дом для организации музея. Некоторое время дом занимала школа им.Карла Маркса. После ремонта в 1927 году в здании разместились курсы Губкома, а с 1934 года в особняке располагается Литературный музей им.Горького.
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