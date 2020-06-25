Чердачные перекрытия нижегородского "Литературного музея" обрушились при пожаре Происшествия

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

Чердачные перекрытия нижегородского "Литературного музея им. Горького" (ул. Минина, 26) частично обрушились при пожаре. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Нижегородской области

Работы по тушению продолжаются. В настоящее время площадь горения составляет 500 кв.м.

Пожарные спасают из здания культурные ценности.

Напомним, что сообщение о возгорании по этому адресу поступило в МЧС в 17:20.

Из здания эвакуирован охранник. Погибших, пострадавших нет.

СПРАВКА:

Здание входит в границы исторической территории "Старый Нижний Новгород". Дом был построен в 1885 году. Варвара Бурмистрова после Октябрьской революции добровольно отдала свой дом для организации музея. Некоторое время дом занимала школа им.Карла Маркса. После ремонта в 1927 году в здании разместились курсы Губкома, а с 1934 года в особняке располагается Литературный музей им.Горького.

Видео предоставлено ГУ МЧС России по Нижегородской области.