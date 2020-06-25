Литературный музей им. Горького горит в Нижнем Новгороде

Здание литературного музея им. Горького (ул. Минина, 26) горит в Нижнем Новгороде 25 июня 2020 года. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Сообщение о возгорании по этому адресу поступило в МЧС в 17:20. В настоящее время на месте работают пожарные.
Погибших, пострадавших нет.
Отметим, что музей находится на реставрации. На работы в здании Литературного музея выделено около 140 млн рублей. Подрядчику было необходимо провести незначительную перепланировку, отремонтировать цокольный этаж здания, отреставрировать фасады, расчистить поздние слои краски на стенах и лепнине, заменить полы, привести в порядок элементы декора и т.д.
Помимо реставрационных работ, планировалось благоустроить территорию вокруг здания, построить площадку для литературного чтения и площадку летнего кафе, рядом разместить парковочные места.
Ранее сообщалось, что при подготовке к реставрации музея подрядчики обнаружили уникальные элементы декора.
СПРАВКА:
Здание входит в границы исторической территории "Старый Нижний Новгород". Дом был построен в 1885 году. Варвара Бурмистрова после Октябрьской революции добровольно отдала свой дом для организации музея. Некоторое время дом занимала школа им.Карла Маркса. После ремонта в 1927 году в здании разместились курсы Губкома, а с 1934 года в особняке располагается Литературный музей им.Горького.
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