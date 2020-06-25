Последние новости рубрики Происшествия
25 июня 2020 18:23  [143] Литературный музей им. Горького горит в Нижнем Новгороде
25 июня 2020 17:37  [93] Школьник из Арзамаса обвиняется в разбое и вымогательстве
25 июня 2020 16:24  [131] Житель Сарова, "заминировавший" участок полиции, получил шесть лет строгого режима
25 июня 2020 14:08  [182] Сотрудников ДУКа, из-за которых женщина с младенцем насмерть отравились газом, будут судить в Павлове
23 июня 2020 18:19  [396] Тело нижегородки обнаружили в Оке
23 июня 2020 16:46  [597] Группу похитителей топлива из магистрального нефтепродуктопровода задержали в Нижегородской области
23 июня 2020 10:01  [427] Два ДТП, где автомобили столкнулись с лосем, произошли под Нижнем Новгородом 22 июня
22 июня 2020 15:17  [494] Нижегородское МВД выясняет обстоятельства пропажи поклонных крестов на озере Светлояр
22 июня 2020 14:54  [467] Тело женщины обнаружили в подвале гаража в Перевозе
22 июня 2020 13:49  [538] Поклонные кресты украли с озера Светлояр в Нижегородской области
Происшествия

Литературный музей им. Горького горит в Нижнем Новгороде

25 июня 2020 18:23  [143] Происшествия

Здание литературного музея им. Горького (ул. Минина, 26) горит в Нижнем Новгороде 25 июня 2020 года. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Сообщение о возгорании по этому адресу поступило в МЧС в 17:20. В настоящее время на месте работают пожарные.

Погибших, пострадавших нет.

(фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области)

Отметим, что музей находится на реставрации. На работы в здании Литературного музея выделено около 140 млн рублей. Подрядчику было необходимо провести незначительную перепланировку, отремонтировать цокольный этаж здания, отреставрировать фасады, расчистить поздние слои краски на стенах и лепнине, заменить полы, привести в порядок элементы декора и т.д.

Помимо реставрационных работ, планировалось благоустроить территорию вокруг здания, построить площадку для литературного чтения и площадку летнего кафе, рядом разместить парковочные места.

Ранее сообщалось, что при подготовке к реставрации музея подрядчики обнаружили уникальные элементы декора.

СПРАВКА:

Здание входит в границы исторической территории "Старый Нижний Новгород". Дом был построен в 1885 году. Варвара Бурмистрова после Октябрьской революции добровольно отдала свой дом для организации музея. Некоторое время дом занимала школа им.Карла Маркса. После ремонта в 1927 году в здании разместились курсы Губкома, а с 1934 года в особняке располагается Литературный музей им.Горького.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Фоторепортажи
Марш Победы в Нижнем Новгороде
25 июня 2020 11:34"Марш Победы" в Нижнем Новгороде

правительство Нижегородской области

Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph