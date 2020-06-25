Планируемый в августе под Нижнем Новгородом Alfa Future People переносится на 2021 год Культура и отдых

Alfa Future People (архивное фото) Фото: НИА Нижний Новгород

Организаторы перенесли запланированный на август фестиваль электронной музыки и технологий Alfa Future People на 2021 год. Об этом говорится в сообщении Альфа-Банка.

Перенос фестиваля обусловлен пандемией коронавируса.

"Никто не знает, будет вторая волна пандемии или нет. Но мы не готовы рисковать здоровьем наших гостей. Мы приняли единственно возможное в этой ситуации решение: переносим AFP на следующий год", - сказал директор по маркетингу и коммуникациям Альфа-Банка Алексей Гиязов.

В настоящее время организаторы уже приступили к переговорам в рамках подготовки к AFP-2021.

"Пока без подробностей, но мы уже ведем переговоры о партнерстве с Tomorrowland и другими фестивалями электронной музыки", - отметил Алексей Гиязов.

В банке добавили, что с 25 июня фестиваль возвращает деньги за ваучеры AFP-2020, купленные еще в феврале.

Alfa Future People проходит в России, как и в Нижегородской области, с 2014 года. Организатором выступает Альфа-Банк. До 2019 года площадкой фестиваля была территория заброшенного аэродрома в поселке Большое Козино на берегу Волги.

Однако в прошлом году организаторы объявили, что выбрали новую площадку, место которой долго оставалось интригой. Многие предполагали, что фестиваль переедет в другой регион. Между тем, мероприятие осталось в Нижегородской области – теперь для его проведения выбрана площадка около поселка Ильиногорск Володарского района.

В 2020 году фестиваль планировалось провести 7, 8 и 9-го августа, а новая площадка выбрана благодаря тому, что она гораздо больше. Помимо увеличения числа досуговых точек, появилась возможность расширить зону парковки и кемпингов.

Кроме того, близ Ильиногорска уже имеется дренажная система, что позволит откачать воду в случае, если на Alfa Future People вновь пойдет дождь и затопит площадку, как это было в 2019 году.

О том, как проходил фестиваль в 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 и 2019 годах можно посмотреть в фоторепортажах на сайте НИА "Нижний Новгород".