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Происшествия

Пожар в здании Литературного музея им. Горького в Нижнем Новгороде ликвидирован

25 июня 2020 23:05  [96] Происшествия

Фото: Анастасия Макарычева

Пожар в здании Литературного музея им. Горького в Нижнем Новгороде ликвидирован. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС РФ.

Пожар ликвидирован в 21:57. Его площадь составила 500 кв м.

По информации МЧС, жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

В тушении пожара, который начался примерно в пять вечера, было задействовано 20 единиц техники и 86 сотрудников ГУ МЧС по Нижегородской области).

Кроме того, привлекались силы Российской единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (10 единиц техники и 35 человек).

Начальник управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ регионального МЧС Михаил Оленев сказал, что во время пожара пришлось эвакуировать материальные ценности, в числе которых экспонаты, относящиеся к декору 19-го века.

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