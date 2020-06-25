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Общество

Нижегородцы весь июнь наблюдают "серебристые облака"

26 июня 2020 13:06  [34] Общество
Серебристые облака над Нижним Новгородом 26.06.2020

Серебристые облака над Нижним Новгородом 26.06.2020

Фото: из соцсети ВКонтакте, Типичный Нижний, Кристина Пахомова

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Нижегородцы весь июнь наблюдают "серебристые облака". Своими фотографиями они делятся в социальных сетях.

Так, например, жители города столкнулись с этим природным явлением в ночь на 26 июня.

"Через камеру конечно не передать цвета реальности", - написал в группе в соцсети ВКонтакте Николай Батурин.

"Красота!", - поддержала его Александра Забалуева.

(фото из соцсети ВКонтакте, Нижний Новгород Без цензуры)
(фото из соцсети ВКонтакте, Нижний Новгород Без цензуры)

Серебристые облака — самые высокие облака в атмосфере Земли. Они появляются, когда Солнце не опускается глубоко под горизонт и его лучи освещают стратосферу. Облака образуются на высоте 75-85 км над поверхностью Земли и движутся со скоростью около 27,8 м/с. Оптическая плотность их небольшая, сообщает космонавт Роскосмоса Олег Артемьев в соцсети ВКонтакте, поэтому через них могут быть видны звезды.

Природа серебристых облаков полностью не изучена.

"Существуют предположения, что они состоят из вулканической или метеорной пыли, но согласно данным со спутника UARS, в основном из водяного льда", - пишет космонавт.

(фото из соцсети ВКонтакте, Регион-52)
(фото из соцсети ВКонтакте,Типичный Нижний, Иван Агафонов)

До этого нижегородцы делились фотографиями "серебристых облаков" 11 июня. А те, кто проспал это зрелище, выражали большую досаду по этому поводу.

"Очень красиво было", - написала в группе в соцсети ВКонтакте Анна Киреева

"Это белые ночи июня...", - сравнил Даниил Якманов.

"Жаль спала и не увидела", - поделилась Мария Понятова.

(фото из соцсети ВКонтакте, Нижний Новгород Без цензуры)
(фото из соцсети ВКонтакте, Нижний Новгород Без цензуры)

Ранее старший научный сотрудник нижегородского планетария Алексей Киселев пояснил НИА "Нижний Новгород", что наблюдать такие облака можно только в период близкий к Летнему солнцестоянию (21 июня).

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