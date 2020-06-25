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Общество

Фонд для восстановления горевшего Литературного музея хотят создать в Нижнем Новгороде

26 июня 2020 14:14  [102] Общество

Благотворительный фонд для восстановления горевшего Литературного музея им.Горького хотят создать в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба гордумы.

С такой инициативой выступил председатель думы Нижнего Новгорода Дмитрий Барыкин, который призвал городских депутатов и всех нижегородцев принять участие в восстановлении Литературного музея имени Горького, пострадавшего от пожара 25 июня 2020 года.

Дмитрий Барыкин сообщил о создании благотворительного фонда восстановления Литературного музея имени Горького, в котором будет являться учредителем.

"Разумеется, муниципалитет будет восстанавливать здание, а региональные власти окажут содействие, но и горожане могут не оставаться зрителями, а принять посильное участие в добром деле. Я первым сделаю взнос на восстановление музея", - сказал Дмитрий Барыкин.

СПРАВКА:
Здание Литературного музея имени Горького было построено в 1882 году на месте двух особняков архитектором Николаем Григорьевым для семьи Бурмистровых. После Октябрьской революции усадьбу передали в коллекцию художественных ценностей для организации музея. В 1934 году был открыт Литературный музей имени Горького. Здание является объектом культурного наследия регионального значения. Нижегородский музей – филиал Государственного музея имени Горького располагается в здании с 1934 года. 25 июня 2020 года в ходе реконструкции в здании произошел пожар на площади 500 кв метров.

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