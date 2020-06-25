Последние новости рубрики Общество
27 июня 2020 11:07  [8] Грозы и град прогнозируются в Нижегородской области
27 июня 2020 10:38  [247] "Валдай 45Р" отправится в первый в этом году рейс по маршруту Нижний Новгород - Городец 28 июня
27 июня 2020 10:08  [71] "Один из главных приоритетов города - молодежная политика", - Юрий Шалабаев
27 июня 2020 09:27  [108] "Нижегородская молодежь является созидательной, интеллектуальной и творческой силой развития региона", - Евгений Лебедев
27 июня 2020 09:01  [95] "Достижения каждого молодого нижегородца станут успехом всей нашей страны", - Глеб Никитин
26 июня 2020 19:00  [358] Нижний сегодня: главные события дня
26 июня 2020 17:04  [268] Капремонт аварийного коллектора на Мещере планируют завершить до конца лета
26 июня 2020 16:56  [748] Свалку химотходов в Володарском районе ликвидируют ко 2 июля
26 июня 2020 16:33  [295] Нижегородский филиал "Т Плюс" модернизировал системы теплоснабжения 20 домов поселка в Кстове
26 июня 2020 16:14  [186] Дорогу Первомайск - Стеклянный отремонтировали в Нижегородской области
Общество

"Валдай 45Р" отправится в первый в этом году рейс по маршруту Нижний Новгород - Городец 28 июня

27 июня 2020 10:38  [247] Общество
Валдай 45Р отправится в первый в этом году рейс по маршруту Нижний Новгород - Городец 28 июня

Валдай 45Р отправится в первый в этом году рейс по маршруту Нижний Новгород - Городец 28 июня

Судно на подводных крыльях "Валдай 45Р" отправится в первый в 2020 году пробный рейс по маршруту Нижний Новгород - Городец 28 июня. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Отмечается, что при перевозке будут соблюдаться все санитарные нормы.

"В связи с действующим режимом повышенной готовности число пассажиров не может превышать 30 человек, чтобы у каждого была возможность соблюдать социальную дистанцию. Соответствующая разметка для соблюдения не менее чем полутораметровой дистанции также будет нанесена на причалах", - пояснил губернатор Глеб Никитин.

Кроме того, билеты можно будет приобрести только при наличии масок для защиты органов дыхания. Продажа будет производиться при посадке. Стоимость взрослого билета по тарифу "туда/обратно" составит 600 рублей, детского – 500. Проезд в одну сторону обойдётся в 300 и 250 рублей соответственно.

Старт первому рейсу будет дан в 16:00 от причала №10 (напротив памятника Петру I), из Городца судно направится в 20:00.

Напомним, 26 мая 2020 года на воду спустили пятое судно на подводных крыльях "Валдай 45Р", предназначенное для эксплуатации в Нижнем Новгороде. Головное судно "Валдай 45Р" было презентовано в мае 2018 года на Петербургском международном экономическом форуме с участием глав регионов РФ, представителей судоходных компаний и иностранных делегаций.

Как сообщал ранее губернатор Нижегородской области, в 2019 году "Валдай 45Р" по двум направлениям из Нижнего Новгорода в Городец и Макарьево перевез более 4 тыс. пассажиров (Нижний Новгород - Городец - Нижний Новгород – 3,12 тыс., Нижний Новгород - Макарьево - Нижний Новгород – 1,04 тыс.).

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph