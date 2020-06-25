"Валдай 45Р" отправится в первый в этом году рейс по маршруту Нижний Новгород - Городец 28 июня Общество

Валдай 45Р отправится в первый в этом году рейс по маршруту Нижний Новгород - Городец 28 июня

Судно на подводных крыльях "Валдай 45Р" отправится в первый в 2020 году пробный рейс по маршруту Нижний Новгород - Городец 28 июня. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Отмечается, что при перевозке будут соблюдаться все санитарные нормы.

"В связи с действующим режимом повышенной готовности число пассажиров не может превышать 30 человек, чтобы у каждого была возможность соблюдать социальную дистанцию. Соответствующая разметка для соблюдения не менее чем полутораметровой дистанции также будет нанесена на причалах", - пояснил губернатор Глеб Никитин.

Кроме того, билеты можно будет приобрести только при наличии масок для защиты органов дыхания. Продажа будет производиться при посадке. Стоимость взрослого билета по тарифу "туда/обратно" составит 600 рублей, детского – 500. Проезд в одну сторону обойдётся в 300 и 250 рублей соответственно.

Старт первому рейсу будет дан в 16:00 от причала №10 (напротив памятника Петру I), из Городца судно направится в 20:00.

Напомним, 26 мая 2020 года на воду спустили пятое судно на подводных крыльях "Валдай 45Р", предназначенное для эксплуатации в Нижнем Новгороде. Головное судно "Валдай 45Р" было презентовано в мае 2018 года на Петербургском международном экономическом форуме с участием глав регионов РФ, представителей судоходных компаний и иностранных делегаций.

Как сообщал ранее губернатор Нижегородской области, в 2019 году "Валдай 45Р" по двум направлениям из Нижнего Новгорода в Городец и Макарьево перевез более 4 тыс. пассажиров (Нижний Новгород - Городец - Нижний Новгород – 3,12 тыс., Нижний Новгород - Макарьево - Нижний Новгород – 1,04 тыс.).