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Общество

Грозы и град прогнозируются в Нижегородской области

27 июня 2020 11:07  [31] Общество
Грозы и град прогнозируются в Нижегородской области

Грозы и град прогнозируются в Нижегородской области

Грозы, ливни и град прогнозируются в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону со ссылкой на данные ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС".

Согласно информации, непогода начнётся уже днем и вечером 27 июня. Порывы северо-западного ветра могут достигать 15-20 м/с.

Отмечается, что такой прогноз сохранится и в первую половину ночи 28 июня.

В связи с неблагоприятными погодными явлениями в спасательном ведомстве готовятся к повышенной вероятности чрезвычайных ситуаций, но не выше муниципального уровня. В частности,могут быть повреждения (обрывы) ЛЭП и линий связи, нарушения в работе объектов ЖКХ и энергетики, обрушения слабоукрепленных конструкций и деревьев со слабой корневой системой. Кроме того, возможно поражение объектов молниями.

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