МЧС предупреждает нижегородцев о наступающей пожароопасности Происшествия

Фото: НИА Нижний Новгород

Региональное ГУ МЧС предупреждает жителей Нижегородской области о вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций.

Как сообщает ведомство, чрезвычайные ситуации будут обусловлены пожароопасным периодом. По информации МЧС, которое ссылается на Верхне-Волжское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, высокая пожарная опасность будет сохраняться в Нижегородской области с 27 по 29 июня.

В связи с неблагоприятными погодными явлениями прогнозируется увеличение природных пожаров и распространение огня на населенные пункты.

Между тем, ранее МЧС предупреждало о вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций днем и вечером 27 июня в Нижегородской области из-за ливня, гроз и града. Синоптики прогнозируют, что непогода начнётся уже сегодня днем. Порывы северо-западного ветра могут достигать 15-20 м/с.

Предполагалось, что такой прогноз сохранится и в первую половину ночи 28 июня.