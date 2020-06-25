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Политика

"Процесс голосования по поправкам в Конституцию занял у меня всего пару минут", - Анна Малиновская

27 июня 2020 13:13  [78] Политика
Процесс голосования по поправкам в Конституцию занял у меня всего пару минут, - Анна Малиновская

Процесс голосования по поправкам в Конституцию занял у меня всего пару минут, - Анна Малиновская

Член Общественной палаты Нижегородской области, руководитель штаба регионального отделения ООД "Бессмертный полк России" в Нижегородской области Анна Малиновская поделилась своим опытом голосования по поправкам в Конституцию РФ.

"Проголосовала электронным способом. Очень удобно, что у жителей Нижнего Новгорода есть такая возможность! Заранее подавала заявление, быстро пришло подтверждение. Сам процесс голосования занял всего пару минут", - рассказала она.

"Мы – участники исторического события! Я считаю, что очень важна тема сохранения памяти, преемственности в развитии российского государства, защиты исторической правды, значения подвига народа при защите Отечества. Нам ли, на родине Козьмы Минина, этого не осознавать!" - добавила Анна Малиновская.

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