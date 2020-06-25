"Валдай" начал курсировать в Нижегородской области Общество

Фото: пресс-служба правительства региона

Судно на подводных крыльях "Валдай 45Р" начало курсировать в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Пока на маршруте действует одно судно. Оно отправилось в рейс сегодня – 28 июня по маршруту Нижний Новгород – Городец. Из Нижнего Новгорода оно отплыло в 16:00, обратно отправится в 19:30. В связи с действующим режимом повышенной готовности количество пассажиров сократили с 45 до 30 человек и рассаживают с соблюдением социальной дистанции. Пассажирам без защитных масок билеты не продают.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сказал, что количество "Валдаев" планируется увеличить.

"Мы не отказались от планов по развитию пассажирских речных перевозок. В прошлом году по двум направлениям – до Городца и до Макарьева - перевезли больше 4 тысяч человек. В этом году рассчитываем, что перевозки будут пользоваться не меньшей популярностью", - рассказал глава региона.

По словам и.о. заместителя министра транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области Артема Бафанова, в следующий рейс "Валдай" отправится через неделю, в выходные. Сейчас завершается формирование расписания.

"Пока планируем, что судно будет курсировать в выходные из Нижнего Новгорода до Городца. Позже добавим маршрут до Макарьева. В дальнейшем, при условии снятия режима повышенной готовности, планируем вывести в рейсы пять "Валдаев" по разным маршрутам", - добавил Артем Бафанов.

Напомним, что "Валдаи" строит нижегородское "ЦКБ по СПК им. Р.Е. Алексеева". Пятое судно спущено на воду 26 мая 2020 года в Чкаловске. При строительстве предполагалось, что все пять судов будут эксплуатироваться в Нижегородской области.

Было проработано несколько маршрутов, по которым эти суда смогут ходить. В первую очередь, направления до Городца и Макарьева. Также рассматривался мультимодальный маршрут от аэропорта (от микрорайона "Юг") до центра Нижнего Новгорода.