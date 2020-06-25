Нижегородец получил 10 лет колонии за убийство отца в новогоднюю ночь Происшествия

Нижегородец получил 10 лет колонии за убийство отца в новогоднюю ночь. Об этом сообщили в СУ СК России по Нижегородской области 29 июня 2020 года.

Следствием и судом установлено, что в новогоднюю ночь 1 января этого года в квартире дома по ул. Напольно-выставочная в Канавинском районе Нижнего Новгорода в ходе семейной ссоры 34-летний мужчина, находясь в состоянии наркотического опьянения, ударил настольной лампой своего отца. От полученных ранений 57-летний мужчина скончался на месте.

Установлено, что между родственниками были длительные неприязненные отношения, и они регулярно конфликтовали на бытовой почве. В новогоднюю ночь ссора произошла из-за того, что отец, якобы, мешал сыну спать.

Кроме того, 28 декабря 2019 года 34-летний мужчина, через мобильное приложение, приобрел у неустановленного лица наркотическое средство. После этого употребил наркотики вместе с женой.

Были возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и ч. 1 ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств).

Приговором суда мужчине назначено наказание - 10 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Напомним, другой нижегородец обвиняется в убийстве 53-летней гражданской жены в Московском районе. По версии следствия, он пытался замаскировать совершенное преступление под самоубийство.