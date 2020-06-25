"Я уверен, что граждане "серебряного возраста" примут активное участие в голосовании по Конституции", - Александр Силеенков Политика

Заместитель председателя комиссии по международным, межрегиональным, межнациональным и межконфессиональным отношениям Общественной палаты Нижнего Новгорода Александр Силеенков отметил важную роль граждан старшего поколения как наиболее активных представителей электората на общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию.

"Участие в голосовании – это гражданский долг каждого россиянина, вне зависимости от возраста, пола и социального положения. Вносимые в Конституцию поправки крайне важны и для всего государства, и для каждого проживающего в нем гражданина. Я как ветеран и пенсионер, конечно же, обеими руками поддерживаю внесение дополнений об индексации пенсий в связи с инфляцией. Государство проявляет повышенную заботу о людях старшего поколения, или, как нас сейчас называют, "гражданах серебряного возраста". Ветераны и пенсионеры вообще отличаются очень активной жизненной позицией. Я уверен, что мои ровесники поддержат эту поправку, приняв в голосовании самое активное участие – со всеми необходимыми мерами предосторожности – равно как и проголосуют за прочие важные изменения, планирующиеся к внесению в Основной закон страны", - считает он.

"Русский язык, кстати, в основном законе зафиксирован как язык государствообразующего народа. В принципе, он таковым и является: языком государственным и – одновременно - языком межнационального общения. Совершенно логично и понятно, что в нашей многонациональной стране, где проживает более 180 наций и народностей (кстати, в Нижегородской области представлено более 150 народностей и наций), все они находятся в мире и взаимопонимании друг с другом. Роль русского языка – языка Пушкина, Толстого, Достоевского – гораздо шире, чем решение прикладной задачи межнационального общения. Ведь русский язык помогает развиваться и национальным языкам, дает толчок к развитию национальных обычаев и традиций, праздников, поскольку они через русский язык выходят на общегосударственный уровень, способствуя укреплению патриотизма и сохранению нашей уникальной многонациональной культуры", - добавил Александр Силеенков.