Последние новости рубрики Происшествия
29 июня 2020 11:12  [78] Росприроднадзор оштрафовал арендатора участка при строительстве дамбы в Нижегородской области
29 июня 2020 11:08  [57] Рабочий разбился, упав с крана на стройплощадке в Нижнем Новгороде
29 июня 2020 09:33  [123] Нижегородец получил 10 лет колонии за убийство отца в новогоднюю ночь
29 июня 2020 09:01  [138] Трое мужчин утонули в водоемах Нижегородской области 28 июня
27 июня 2020 12:34  [598] МЧС предупреждает нижегородцев о наступающей пожароопасности
26 июня 2020 16:41  [505] Спасатели ведут поиск человека, предположительно упавшего 26 июня с Мызинского моста
26 июня 2020 14:53  [384] Пожар на ВМЗ произошел утром 26 июня
26 июня 2020 14:17  [439] Свалку промотходов обнаружили в Володарском районе
26 июня 2020 12:09  [598] Подросток-нижегородец сбил на мотоцикле стоящего у дороги 4-летнего мальчика
26 июня 2020 11:36  [626] Пенсионерка пострадала, упав в автобусе №2, когда тот резко затормозил на ул.Белинского
Происшествия

Рабочий разбился, упав с крана на стройплощадке в Нижнем Новгороде

29 июня 2020 11:08  [57] Происшествия

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Электрослесарь ООО "ЕФТО" разбился, упав с башенного крана на строительной площадке ЖК "Новая Кузнечиха" в Нижем Новгороде. Мужчине было 40 лет. Об этом сообщает Государственная инспекция труда в Нижегородской области.

Несчастный случай произошел 17 июня 2020 года. Электрослесарь осуществлял наладку электрооборудования крана и упал со стрелы.

Обстоятельства происшествия уточняются.

Напомним, что в мае монтажник получил тяжелые травмы на строительной площадке ЖК "Новая Кузнечиха". Автокран завалился набок и задел перемещаемым грузом 44-летнего мужчину.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph