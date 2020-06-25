Рабочий разбился, упав с крана на стройплощадке в Нижнем Новгороде Происшествия

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Электрослесарь ООО "ЕФТО" разбился, упав с башенного крана на строительной площадке ЖК "Новая Кузнечиха" в Нижем Новгороде. Мужчине было 40 лет. Об этом сообщает Государственная инспекция труда в Нижегородской области.

Несчастный случай произошел 17 июня 2020 года. Электрослесарь осуществлял наладку электрооборудования крана и упал со стрелы.

Обстоятельства происшествия уточняются.

Напомним, что в мае монтажник получил тяжелые травмы на строительной площадке ЖК "Новая Кузнечиха". Автокран завалился набок и задел перемещаемым грузом 44-летнего мужчину.