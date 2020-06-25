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Происшествия

Состоящая на учете нижегородка подозревается в смерти знакомой

29 июня 2020 13:21  [33] Происшествия

Фото: СУ СК России по Нижегородской области

Состоящая на учете нижегородка подозревается в смерти знакомой. Об этом сообщили в СУ СК России по Нижегородской области 29 июня 2020 года.

Следователем по Приокскому району по факту обнаружения 25 июня в лесополосе Малиновой гряды тела 40-летней женщины с признаками насильственной смерти возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего).

По версии следствия, несколько дней назад, 22 июня, в вечернее время в лесополосе Малиновой гряды в районе пр. Гагарина отдыхали две женщины. После того, как одна из них обнаружила, что из ее кошелька пропали 10 тысяч рублей, она заподозрила в краже свою знакомую. Жестко избив потерпевшую, она обнаружила пропажу в ее одежде. Забрав свои деньги, она скрылась с места преступления. Спустя несколько дней потерпевшая скончалась от полученных травм.

27-летняя подозреваемая задержана. Она призналась в содеянном и находится под стражей. Как установили следователи СК, молодая женщина состоит на учете у психиатра и дважды совершала запрещенные уголовным законом деяния предусмотренные ч. 1 ст. 111, ч. 4 ст. 111 УК РФ, причем в последний раз она также причинила смерть женщине.

В ходе расследования будет назначена и проведена судебно-психиатрическая экспертиза. Расследование продолжается.

Напомним, нижегородец получил 10 лет колонии за убийство отца в новогоднюю ночь.

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