День голосования по поправкам в Конституцию для работающих россиян станет оплачиваемым выходным в двойном размере Общество

День голосования по поправкам в Конституцию для работающих россиян станет оплачиваемым выходным в двойном размере. Об этом сообщает Госинспекция труда в Нижегородской области.

В связи с тем, что днем общероссийского голосования определен рабочий день – 1 июля, то в данном случае он должен быть оплачен как нерабочий праздничный день. Сотрудники, работающие в этот день, должны получить оплату в двойном размере. Для тех, кто в этот день не работает, оплата труда за июль не снижается.

Такой принцип оплаты труда 1 июля связан с тем, что, по нормам федерального законодательства, на оплату труда работников в день всенародного голосования распространяются те же нормы Трудового кодекса, что и на оплату труда в праздничные дни. Оплата труда в праздничные дни, в соответствии с Трудовым кодексом, производится в повышенном размере. Работающим сдельно выплачивается дополнительное вознаграждение, как и за работу в другие праздничные дни, если такое вознаграждение установлено локальными нормативными актами.

Также по желанию работника, работающего 1 июля, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа непосредственно в день голосования оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит. При этом 1 июля не исключается из нормы рабочего времени, следовательно отпуск на этот день не продлевается.

Отметим, что ранее агентство сообщало о порядке оплаты в случае проведения общероссийского голосования 22 апреля, но позднее дату голосования перенесли на 1 июля.

В Госинспекцию труда также поступил вопрос о порядке начисления средств с учетом отпускных.

Учитывать ли день 1 июля 2020 года и оплату за него при определении среднего заработка для расчета отпускных? Например, сотрудник идет в отпуск в августе 2020 года. Как учесть при расчете среднего заработка 1 июля 2020 года, если в этот день сотрудник не работал? И как учесть этот день, если сотрудник, наоборот, работал 1 июля?

В инспекции ответили, что средний заработок рассчитывается за последние 12 месяцев. При расчете среднего заработка исключаются периоды, когда сотрудник фактически не работал (отпуска, больничные, нахождение в простое). Таким образом, при исчислении среднего заработка для расчета отпускных из расчетного периода исключается время, а также начисленные за это время суммы, если работник освобождался от работы с полным или частичным сохранением заработной платы или без оплаты в соответствии с законодательством.

Для тех, кто не работал 1 июля, этот день не будет учитываться при вычислении среднего заработка, также не учитывается сумма зарплаты за этот день. Для тех, кто работал 1 июля, при исчислении среднего заработка этот день и суммы, начисленные за этот день, учитываются.