День голосования за поправки в Конституцию РФ будет оплачиваемым выходным Политика

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

День голосования за поправки в Конституцию России, назначенный на 22 апреля, будет оплачиваемым выходным. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на члена рабочей группы по подготовке поправок, главу Федерации независимых профсоюзов России Михаила Шмакова.

Михаил Шмаков отметил, что это касается россиян, работающих на окладе. Михаил Шмаков подчеркнул, что речь идет не о доплате, а об отсутствии вычета из зарплаты за дополнительный выходной.

Для тех, кто работают на сдельной основе, 22 апреля также станет выходным днем, но зарплату за него они не получат.

Напомним, что предложение внести поправки в Конституцию предложил президент РФ Владимир Путин в своем послании к Федеральному собранию. "Считаю необходимым провести голосование граждан страны по всему пакету предложенных поправок в Конституции Российской Федерации", - резюмировал президент.

Ранее сообщалось, что нижегородцы включились в разработку собственных поправок в Конституцию РФ.