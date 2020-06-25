Пробоины в водонапорной башне в Выксе устранены Общество

Фото: с сайта Выкса.рф

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Пробоины в водонапорной башне в селе Нижняя Верея Выксунского района устранены. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в правительстве Нижегородской области.

Согласно информации, прорыв водонапорной башни, о котором агентство писало ранее, произошел 27 июня 2020 года.

Башня находится в ведении ООО "Водоканал" города Выксы. Проблема была локализована в тот же день.

"Водоснабжение в настоящее время осуществляется в штатном режиме", - рассказали в правительстве.