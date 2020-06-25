Последние новости рубрики Общество
29 июня 2020 16:02  [63] Госжилинспекция проверила график вывоза мусора на Бору после многочисленных жалоб
29 июня 2020 15:37  [95] Пробоины в водонапорной башне в Выксе устранены
29 июня 2020 15:08  [122] День голосования по поправкам в Конституцию для работающих россиян станет оплачиваемым выходным в двойном размере
29 июня 2020 14:15  [239] "Известность - это не вседозволенность, в селе Дивеево карантин", - Глеб Никитин об Анастасии Волочковой
29 июня 2020 13:55  [691] Нижний Новгород – лидер по COVID-19, за сутки инфицировано более 100 человек
29 июня 2020 13:12  [158] Водонапорную башню прорвало в Выксе
29 июня 2020 12:52  [410] Дорогу от Первомайска до трассы в Дивеево отремонтировали в Нижегородской области
29 июня 2020 12:51  [402] Новые летальные исходы от COVID-19 зарегистрированы в Нижегородской области
29 июня 2020 11:31  [245] "Ростелеком" проведет онлайн-церемонию чествования победителей конкурса "Вместе в цифровое будущее"
29 июня 2020 11:26  [806] Власти рассказали о новых заразившихся коронавирусом нижегородцах
Общество

Пробоины в водонапорной башне в Выксе устранены

29 июня 2020 15:37  [95] Общество

Фото: с сайта Выкса.рф

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Пробоины в водонапорной башне в селе Нижняя Верея Выксунского района устранены. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в правительстве Нижегородской области.

Согласно информации, прорыв водонапорной башни, о котором агентство писало ранее, произошел 27 июня 2020 года.

Башня находится в ведении ООО "Водоканал" города Выксы. Проблема была локализована в тот же день.

"Водоснабжение в настоящее время осуществляется в штатном режиме", - рассказали в правительстве.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Выкса
Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph