Пробоины в водонапорной башне в Выксе устранены

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Пробоины в водонапорной башне в селе Нижняя Верея Выксунского района устранены. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в правительстве Нижегородской области.
Согласно информации, прорыв водонапорной башни, о котором агентство писало ранее, произошел 27 июня 2020 года.
Башня находится в ведении ООО "Водоканал" города Выксы. Проблема была локализована в тот же день.
"Водоснабжение в настоящее время осуществляется в штатном режиме", - рассказали в правительстве.
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