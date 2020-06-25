"Дистанционное голосование абсолютно безопасно для персональных данных", - Соломон Апоян Политика

Сопредседатель РО ОНФ, главный врач Нижегородского областного центра по борьбе со СПИДом Соломон Апоян поделился своим опытом голосования по поправкам в Конституцию РФ

"Наша больница занимается диагностикой COVID-инфекции, и, к сожалению, у меня и моих сотрудников очень мало времени, чтобы куда-то выбраться. Поэтому, когда я узнал, что Нижегородскую область включили в число регионов, которые проводят дистанционное электронное голосование, очень обрадовался", - говорит медик.

"Сегодня я воспользовался этой возможностью и был приятно удивлен: процедура голосования заняла всего 20 секунд. Кроме того, я уверен, что это абсолютно безопасно. Сайтом Госуслуг я пользуюсь очень давно, и ни разу ничего из моих персональных данных в сеть ничего не просочилось. Я доверяю этому ресурсу, а именно с него организован переход на портал для голосования", - отметил Соломон Апоян.