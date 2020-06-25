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Общество

Сбои в электронной очереди в детсады Нижнего Новгорода могут возникнуть в конце месяца

29 июня 2020 18:28  [82] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Сбои в работе системы электронной очереди в детсады Нижнего Новгорода могут возникнуть в конце месяца. Об этом сообщили в городском департаменте образования.

В департаменте пояснили, что сейчас ведется перевод на новую электронную платформу муниципальной услуги по приему заявлений, постановке на учет и зачислению детей в детские сады.

В связи с техническими работами с 29 июня могут возникнуть перебои в работе муниципальной информационной система "Комплектование". Предполагается, что работы по переходу завершатся в течение недели.

После этого электронная услуга по приему заявлений будет предоставляться на базе Автоматизированной системы управления сферой образования Нижегородской области.

"Новая система в перспективе позволит дистанционно и быстро подавать заявления на прием не только в детский сад, но и в школу", - сообщили в департаменте.

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