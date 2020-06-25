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Политика

"Люди старшего поколения привыкли голосовать на избирательном участке", - Гаяз-Хазрат Закиров

29 июня 2020 18:33  [68] Политика

Председатель Духовного управления мусульман Нижнего Новгорода и Нижегородской области Гаяз-Хазрат Закиров принял участие в голосовании по поправкам в Конституцию РФ

"Для меня голосование на избирательном участке – привычный формат, как и для всех представителей старшего поколения. С советских времен для всех граждан страны - это праздничное событие. Это, наверное, уже у меня в крови, поэтому я принял участие в голосовании в привычном для себя формате", - объяснил Гаяз-Хазрат Закиров.

"Что касается самих поправок, то я считаю: если меняется время, люди, менталитет, то и Конституция тоже должна меняться в соответствии с требованиями времени", - отметил он.

"Над поправками работали грамотные, умные люди, патриоты, любящие свое Отечество. Для меня важно проголосовать за поправки, которые касаются сохранения языка и традиций всех народов, которых объединяет наша страна", - подытожил председатель Духовного управления мусульман Нижнего Новгорода.

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