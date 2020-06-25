Паром "Нижний Новгород-Бор" начнет работу с 1 июля Общество

Автомобильная переправа "Нижний Новгород-Бор" (в районе Гребного канала) откроется с 1 июля 2020 года. Об этом агентству НИА "Нижний Новгород" сообщил директор ООО “Волжская судоходная компания “Флагман” Сергей Денисов.

Расписание сформировано следующим образом: в 07:00 паром будет отправляться из Бора в Нижний Новгород, в 07:30 – из Нижнего Новгорода в Бор, далее через каждые полчаса паром будет ходить между двумя городами. Последний рейс из Бора будет совершаться в 22:00. Сергей Денисов отметил, что если возникнет потребность, то автомобили будут перевозить на другой берег и позднее.

Он также добавил, что начало навигации только в июле связано не с пандемией, а с высоким уровнем воды в Волге. Теперь уровень снизился и можно организовать рейсы (впервые в этом году).

Тарифы в этом году не изменились, они остались на уровне 2019 года.

Напомним, паромная переправа Павлово-Тумботино стала бесплатной в этом году.