Более 1,5 млн нижегородцев проголосовали по изменениям по Конституции на 12:00 Политика

автор фото: Александр Воложанин

Явка избирателей на Общероссийском голосовании по вопросу изменений в Конституцию Российской Федерации в Нижегородской области на 12:00 1 июля составила 63,56% от числа участников голосования, включенных в списки участников голосования. Об этом заявила председатель избирательной комиссии региона Маргарита Красилевская,

Согласно информации, всего к этому времени проголосовали 1 507 605 человек.

Подробнее с предварительными сведениями об участии нижегородцев в голосовании можно ознакомиться на сайте избирательной комиссии Нижегородской области в разделе "Выборы и референдумы".

Отмечается, что в настоящее время членами избиркома, а также территориальных и участковых комиссий предпринимаются меры для обеспечения безопасности и бесконтактности всех участников голосования, а также осуществляют контроль за соблюдением избирательных прав граждан на избирательных участках.

По данным областного избиркома, нарушений, которые могли был повлиять на волеизъявление граждан, не выявлено. На данный час в избирательную комиссию Нижегородской области поступило одно обращение, которое направлено в территориальную избирательную комиссию для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что 1 июля, стартовал основной день общероссийского голосования. В Нижегородской области действуют 2,169 тыс. постоянных и 11 временных избирательных участков. На территории региона предусмотрено несколько форм проведения голосования.

Напомним, итоги электронного голосования по поправкам в Конституцию РФ уже подвели в Нижегородской области.