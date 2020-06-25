Более чем на 40% увеличилось количество обращений нижегородцев на портал "Вам решать" за неделю Общество

Более чем на 40% увеличилось количество обращений нижегородцев на портал "Вам решать" за неделю. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Согласно информации, с 22 по 28 июня на него поступило 27,898 тыс. обращений: звонки жителей в службу 112, сообщения на портале обращений граждан "Вам решать", в социальных сетях, а также обращения и заявки работодателей через сервис "Карта жителя Нижегородской области".

Система "Инцидент-менеджмент" зарегистрировала 948 сообщений от пользователей социальных сетей по разным направлениям, большинство из них – 581 – от жителей Нижнего Новгорода. Наибольшее количество вопросов - по таким темам, как ремонт дорог, благоустройство, здравоохранение, социальное обслуживание.

"В соцсетях также было много вопросов, касающихся открытия детских спортивных школ. Глава региона Глеб Никитин в комментариях пообещал найти решение. В итоге по согласованию с Роспотребнадзором было решено открыть спортшколы, ФОКи и стадионы для занятий в малых группах, но без массового посещения. Нижегородцы стали активнее обращаться и на портал обратной связи "Вам решать" - поступило 75 сообщений. Эта цифра выросла на 41,5% по сравнению с прошлой неделей", - отметил руководитель ЦУР Нижегородской области Алексей Ушаков.

В настоящее время на сервисе "Карта жителя Нижегородской области" зарегистрировано более 77 тыс. работодателей, осуществляющих свою деятельность в период режима повышенной готовности. За неделю на телефон экстренной помощи 112 поступило 25,9 тыс. звонков.

Напомним, 2 апреля 2020 года губернатор Нижегородской области Глеб Никитин дал старт работе информационно-аналитической системы "Центр управления регионом". Нижегородская область — один из шести первых в стране субъектов федерации, запустивших ЦУР в максимально быстрые сроки. Пилотный проект реализуется в рамках исполнения поручения президента РФ Владимира Путина совместно с федеральными партнерами — АНО "Диалог". Основные задачи, для которых создавался высокотехнологичный, передовой Центр управления регионом, — это аккумулирование и анализ входящей информации от жителей из всевозможных источников.

Ранее Глеб Никитин неоднократно подчеркивал, что для области развитие цифровой экономики, в том числе в рамках нацпроекта "Цифровая экономика", является абсолютным приоритетом.