Последние новости рубрики Общество
02 июля 2020 20:31  [243] Нижний сегодня: главные события дня
02 июля 2020 20:28  [392] Памятник "Горьковчанам - доблестным труженикам тыла" открыли в Нижегородском кремле
02 июля 2020 18:24  [186] Мобильные телефоны пытались перебросить на территорию нижегородского СИЗО № 1
02 июля 2020 17:02  [690] Стали известны точные графики отключения горячей воды в домах Нижнего Новгорода
02 июля 2020 16:42  [898] Отключение горячей воды в домах Автозаводского района летом всё же состоится
02 июля 2020 16:25  [195] Более 130 тысяч нижегородцев проголосовали за общественные пространства на избирательных участках
02 июля 2020 15:26  [192] Набережную Волги и территорию у памятника павшим воинам благоустроят в Балахне к 1 сентября
02 июля 2020 15:19  [318] Россия увеличила производство препарата от коронавируса
02 июля 2020 14:41  [1622] Наибольшее число инфицированных за сутки COVID-19 проживает в Нижнем Новгороде
02 июля 2020 13:17  [254] Электроснабжение в Автозаводском районе восстановлено
Общество

Более чем на 40% увеличилось количество обращений нижегородцев на портал "Вам решать" за неделю

01 июля 2020 16:35  [338] Общество

Более чем на 40% увеличилось количество обращений нижегородцев на портал "Вам решать" за неделю. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Согласно информации, с 22 по 28 июня на него поступило 27,898 тыс. обращений: звонки жителей в службу 112, сообщения на портале обращений граждан "Вам решать", в социальных сетях, а также обращения и заявки работодателей через сервис "Карта жителя Нижегородской области".

Система "Инцидент-менеджмент" зарегистрировала 948 сообщений от пользователей социальных сетей по разным направлениям, большинство из них – 581 – от жителей Нижнего Новгорода. Наибольшее количество вопросов - по таким темам, как ремонт дорог, благоустройство, здравоохранение, социальное обслуживание.

"В соцсетях также было много вопросов, касающихся открытия детских спортивных школ. Глава региона Глеб Никитин в комментариях пообещал найти решение. В итоге по согласованию с Роспотребнадзором было решено открыть спортшколы, ФОКи и стадионы для занятий в малых группах, но без массового посещения. Нижегородцы стали активнее обращаться и на портал обратной связи "Вам решать" - поступило 75 сообщений. Эта цифра выросла на 41,5% по сравнению с прошлой неделей", - отметил руководитель ЦУР Нижегородской области Алексей Ушаков.

В настоящее время на сервисе "Карта жителя Нижегородской области" зарегистрировано более 77 тыс. работодателей, осуществляющих свою деятельность в период режима повышенной готовности. За неделю на телефон экстренной помощи 112 поступило 25,9 тыс. звонков.

Напомним, 2 апреля 2020 года губернатор Нижегородской области Глеб Никитин дал старт работе информационно-аналитической системы "Центр управления регионом". Нижегородская область — один из шести первых в стране субъектов федерации, запустивших ЦУР в максимально быстрые сроки. Пилотный проект реализуется в рамках исполнения поручения президента РФ Владимира Путина совместно с федеральными партнерами — АНО "Диалог". Основные задачи, для которых создавался высокотехнологичный, передовой Центр управления регионом, — это аккумулирование и анализ входящей информации от жителей из всевозможных источников.

Ранее Глеб Никитин неоднократно подчеркивал, что для области развитие цифровой экономики, в том числе в рамках нацпроекта "Цифровая экономика", является абсолютным приоритетом.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph