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Политика

"Наши наблюдатели фиксируют активную явку избирателей", - Александр Быков

01 июля 2020 16:53  [442] Политика
Наши наблюдатели фиксируют активную явку избирателей, - Александр Быков

Наши наблюдатели фиксируют активную явку избирателей, - Александр Быков

Заместитель руководителя регионального отделения "Партии пенсионеров" Александр Быков прокомментировал ход голосования по поправкам в Конституцию.

"Мы направили 210 наблюдателей на всю участки Нижегородской области. Наши наблюдатели фиксируют активную явку избирателей, нарушений пока не зафиксировано", – рассказал Александр Быков. Также он дал положительную оценку работе Ситуационного центра Общественной палаты.

"Сам я голосовал на избирательном участке. Здесь очень вежливо встречают, выдают маски и перчатки. С учётом риска распространения коронавирусной инфекции, процедура голосования продумана очень тщательно", - заявил Александр Быков.

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