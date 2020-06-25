"Наши наблюдатели фиксируют активную явку избирателей", - Александр Быков Политика

Наши наблюдатели фиксируют активную явку избирателей, - Александр Быков

Заместитель руководителя регионального отделения "Партии пенсионеров" Александр Быков прокомментировал ход голосования по поправкам в Конституцию.



"Мы направили 210 наблюдателей на всю участки Нижегородской области. Наши наблюдатели фиксируют активную явку избирателей, нарушений пока не зафиксировано", – рассказал Александр Быков. Также он дал положительную оценку работе Ситуационного центра Общественной палаты.

"Сам я голосовал на избирательном участке. Здесь очень вежливо встречают, выдают маски и перчатки. С учётом риска распространения коронавирусной инфекции, процедура голосования продумана очень тщательно", - заявил Александр Быков.