"Чтобы рядом с домом появилось благоустроенное пространство, нужно проголосовать за это", - Владимир Солдатенков Общество

Чтобы рядом с вашим домом появилось благоустроенное общественное пространство, нужно просто проголосовать за это, - Владимир Солдатен

Региональный координатор проекта "Городская среда" партии "Единая Россия", депутат Законодательного собрания Нижегородской области Владимир Солдатенков призвал нижегородцев принять участие в голосовании по выбору общественных пространств, которые будут благоустроены в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда".

Сегодня жители имеют возможность на участках, где проходит голосование по поправкам в Конституцию, очно проголосовать за городское пространство. Избирательные участки работают до 20:00.

"Я призываю нижегородцев, если они хотят получить у своего дома благоустроенное, ухоженное общественное пространство, просто прийти и проголосовать. Все зависит от активности самих жителей. Та территория, которая наберет наибольшее количество голосов, будет гарантированно благоустроена в следующем году", - сказал Владимир Солдатенков.

Координатор партпроекта напомнил, что в 18 городах региона с численностью населения свыше 20 тыс. человек проходит рейтинговое онлайн-голосование по выбору объектов для благоустройства. Отдать свой голос за выбранную территорию можно на сайте golosza.ru.

"Очень приятно, что активное участие в этом голосовании принимает наша молодежь. Естественно, большинство из них голосует на портале. Что особенно важно, жители не только выбирают территорию, но и могут внести свои предложения и идеи в проект благоустройства, каким они хотят его видеть. И как показывает практика, они делают это и с желанием, и с фантазией. Если хотим активно жить и отдыхать - надо сейчас голосовать и потом участвовать в обсуждениях, чтобы эти пространства потом качественно работали", - подчеркнул Владимир Солдатенков.

Рейтинговое голосование по выбору объектов благоустройства в онлайн-режиме продлится до 6 июля 2020 года. Принять участие в голосовании могут граждане России в возрасте от 14 лет, живущие на территории муниципального образования, в котором оно проводится. Всего в перечень вошло 132 объекта, 62 из них находятся в Нижнем Новгороде, 70 - в Нижегородской области. Итоги будут опубликованы на сайте: golosza.ru 7 июля 2020 года.