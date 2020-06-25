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Политика

"Сегодня - не просто выходной день, это страница в летописи государства", - Артем Кавинов

01 июля 2020 18:15  [241] Политика
Сегодня - не просто выходной день, это страница в летописи государства, - Артем Кавинов

Сегодня - не просто выходной день, это страница в летописи государства, - Артем Кавинов

1 июля 2020 года депутат Госдумы, член фракции "Единая Россия" Артем Кавинов принял участие в голосовании по поправкам в Конституцию, после чего поделился своим мнением о ходе голосования.

"Я бы выделил три важных момента. Во-первых, приняты серьезные меры безопасности. Я это вижу у себя в округе и здесь, на моем избирательном участке. Второе - это легитимность. Как мне вчера сказали в одной из окружных комиссий, контроль ничуть не меньше, чем на выборах. Это, конечно, благодарность команде, которая занималась организацией. Я вижу, что и сами наблюдатели, и члены комиссии относятся к этому крайне серьезно и ответственно. Нижегородская область выглядит достойно. И третье - это беспрецедентный выбор возможностей высказать свое мнение", - сказал Кавинов.

Депутат сообщил, что в его семье опробовали все форматы голосования.

"Дети предпочли дистанционный вариант, для родителей организовали выездное голосование на дому. А для меня было принципиальным прийти на свой избирательный участок именно 1 июля. Это не просто выходной день, это страница в летописи государства. Вполне возможно, что в новых учебниках истории в календаре России появится новая дата - 1 июля 2020 года, и мы с вами к этой дате имеем самое прямое отношение. Добро пожаловать в новую историю страны!", - добавил он.

Также Артем Кавинов принял участие в голосовании по федеральному проекту "Городская среда".

"Сам факт соединения двух историй - хороший качественный и технический ход. Мы собираем на одной площадке большое число людей и даем им возможность решить глобальный вопрос - поучаствовать в формировании основного закона России - и в то же время предлагаем не уходить от наших местных простых проблем, которые близки каждому из нас, которые мы наблюдаем из своего окна в своем дворе. Это здорово и правильно. Это хорошее совмещение двух важных историй на одной площадке", - отметил Артем Кавинов.

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